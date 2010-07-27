Кирила просять визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом

ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» закликає церкву не мовчати з приводу аморальної та антинародної політики і не стояти осторонь громадських проблем.

Про це йдеться у відкритому листі голови Центральної ради ВГО Олега РЯБОКОНЯ до глави Російської православної церкви, патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА, текст якого розміщено на офіційному сайті ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя».

О.РЯБОКОНЬ, екс-кандидат на пост Президента України, просить патріарха звернути увагу на ряд гострих для суспільства питань, зокрема на те, що церква, як духовний інститут, не має права мовчати з приводу аморальної та антинародної політики і стояти осторонь громадських проблем.

У листі до КИРИЛА також йдеться про те, що представники духовенства мають уникати всіляких проявів розкоші та перетворювати церкву на комерційне підприємство. Нечистим на руку можновладцям О.РЯБОКОНЬ просив нагадати, що матеріальна допомога церкві не є дозволом на їх безбожну діяльність.

Спостерігаючи важкий шлях відродження суспільства із руїн провального комуністичного експерименту, саме церква, на думку Громадянського руху, має згуртувати громадян. Тому в зверненні до патріарха є прохання до церкви нарешті переглянути питання анафеми гетьману Івану Мазепі: “Світовий досвід показує, що в кожній країні відносини між церквою, державною владою і суспільством складаються по-своєму, але наслідки цих відносин завжди відбиваються на громадянах і нерідко на декілька поколінь вперед, що призводить до спотворення історичних відомостей і пам`яті народу. Одним з гострих питань на порядку денному українського суспільства є діяльність гетьмана України І.Мазепи. Для багатьох українців І.Мазепа є прикладом в боротьбі за право самовизначення народу. Завдяки його старанням православна церква в Україні міцніла і розвивалася. Як і всі люди, він був особою не без гріхів, проте, на наш погляд, І.Мазепа не заслуговує такого жорстокого покарання, як відлучення від церкви. Згідно з історичними даними, анафема на І.Мазепу була накладена як наслідок прямої вказівки російського царя Петра I, без соборного рішення православної церкви”, відзначається в листі до глави РПЦ.

Також автор листа просить патріарха КИРИЛА засудити антилюдські злочини режимів Сталіна та Леніна, зокрема визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського і російського народів, жорстоко вчиненим сталінським режимом.

Оскільки бар’єр між громадськими проблемами та церквою є неприпустимим, О.РЯБОКОНЬ просить патріарха КИРИЛА висловити власну думку з приводу ситуації навколо клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського, яка примикає до території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Суспільство неоднозначно сприйняло вислови намісника Лаври, який порівняв клініку з «притоном», зазначає О.РЯБОКОНЬ.

“Ми, представники громадянського суспільства, спостерігаючи моральне зубожіння нашого соціуму, вважаємо, що церква також зобов`язана узяти на себе духовне і етичне виховання молоді. Закликаємо священнослужителів вийти за ворота своїх храмів і почати роботу в школах і університетах”, йдеться у відкритому листі.