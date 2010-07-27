Симоненко оголосив себе опозицією - в коаліції

Компартія є справжньою політичною опозицією.

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляє прес-служба партії.

"Опозиція - це класове поняття. Ми хочемо змінити не окремих людей і партії, а поміняти соціальний устрій. Це наша стратегічна мета", - сказав він.

"Що ж стосується Тимошенко і іже з нею, вони не хочуть змінювати лад. Вони хочуть зайняти місце Януковича і Азарова, їм не важливі інтереси трудящих, їм важливі їхні особисті інтереси та інтереси того капіталу, який вони представляють", - зазначив Симоненко.

"От у цьому сенсі КПУ - це справжня політична опозиція. Ми відстоюємо інтереси трудящих, а значить, знаходимося в конфронтації з партіями олігархів", - заявив він.

За словами Симоненка, "саме всередині коаліції Компартія відстоює інтереси народу, відмінні від інтересів олігархів".

У той же час він заявив, що "демонстративний вихід із коаліції був би з боку КПУ вкрай безвідповідальним кроком по відношенню до людей".

"По-перше, це посилило б протистояння в Раді, і ми знову скотилися б в минулу епоху бійок і блокування трибуни в сесійній залі", - сказав лідер Компартії.

"По-друге, якщо ми на радість і під оплески Тимошенко і Жванії, відійдемо від роботи в коаліції, то ми віддамо весь процес ухвалення рішень виключно в руки капіталістичних партій", - зазначив Симоненко.

Українська правда