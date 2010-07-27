Януковичу нагадують, що 2 серпня вже повним ходом має йти виборчий процес

Допоки Президент не підпише новий Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", прийнятий Верховною Радою 10 липня, і його не буде оприлюднено належним чином, – країна живе згідно з чинним на сьогодні законодавством. Про це заявив депутат Київради, один із лідерів Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«А за чинним законодавством сьогодні, 27 липня, вже має бути опублікований у друкованих ЗМІ список місцевих організацій партій, зареєстрованих у встановленому законом порядку, які сьогодні ж мають внести подання щодо членів ТВК. А з 2 серпня вже повним ходом має розпочатися виборчий процес», – наголосив депутат.

«Всі вищезазначені кроки влада не зробила. Тому Президенту, щоб не створювати правову колізію та не доводити країну до юридичного абсурду, необхідно негайно підписати новий закон про місцеві вибори, прийнятий Верховною Радою. Тягнути далі вже не можна», – зауважив політик.

На переконання Дмитра Андрієвського, логіка коаліції зрозуміла – затягнути якнайдовше оприлюднення закону, щоб ті політичні сили, що не входять до коаліції, перебували й далі у стані політичної невизначеності, чи, щоб закон не можна було оскаржити у судовому порядку.

«Спочатку Литвин тягне до останнього і підписує проголосований закон майже наприкінці 15-денного терміну, який йому на це відведено, тепер настали 15 діб Президента, протягом яких він може не підписувати такий необхідний країні закон. Це все політичні ігри та подвійні стандарти», – підкреслив депутат.