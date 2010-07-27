Профспілки нагадують владі, що рівень доходів в Україні - найнижчий в Європі

Лідери профспілкових організацій України заявляють, що підвищення тарифів на газ для населення приведе до зростання соціальної напруженості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, глава Конфедерації вільних профспілок України Михайло ВОЛИНЕЦЬ вважає, що рішення про підвищення тарифів на газ, житлово-комунальні послуги і введення пені за їх невчасну оплату за нинішньої ситуації неможливо, оскільки рівень доходів громадян в Україні найнижчий в Європі, а рівень безробіття зростає.

«За цієї ситуації профспілки виступають категорично проти цих антинародних новацій уряду… Підвищення тарифів, таким чином, призведе лише до зростання соціальної напруженості у суспільстві і неконтрольованої інфляції», - сказав він.

За словами заступника голови Національного форуму профспілок України Григорія КАБАНЧЕНКА, підвищуючи тарифи на газ і на житлово-комунальні послуги, уряд не передбачає підвищення заробітної платні, а заборгованість за комунальні послуги сьогодні вже перевищує 10 млрд. грн.

Він також відзначив, що профспілки не одержали на зустрічі з представниками Кабінету міністрів економічного обґрунтування необхідності підвищення тарифів.

У свою чергу, як відзначив глава Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, сьогодні «реальний соціальний діалог влади з профспілками відсутній».

Як повідомляв УНІАН, Конфедерація вільних профспілок України, Національний форум профспілок України (НФПУ) і Федерація профспілок України (ФПУ) подали до Окружного адміністративного суду Києва позови до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України про визнання незаконним і скасування постанови комісії від 13 липня про підвищення тарифів на природний газ, що відпускається для потреб населення.

Нагадаємо, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну на газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.