Азаров обіцяє перевірити звинувачення міністра в корупції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє перевірити матеріали, що стосуються звинувачень міністра охорони здоров`я України Зиновія МИТНИКА в корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Давайте ми не вішатимемо ярлики, поки не будемо впевнені, що є абсолютно об`єктивні матеріали, які підтверджують і доводять ті або інші неправильні дії тієї або іншої людини", - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас, прем`єр переконаний, що звинувачення З.МИТНИКА в корупції пов`язані із заходами, які здійснює міністр охорони здоров`я в наведенні порядку у сфері закупівель якісних лікарських препаратів, а також у сфері формування цін на медикаменти. "Наведення порядку в будь-якій сфері, як правило, призводить до того, що той, хто намагається щось зробити і навести порядок, відразу ж піддається критиці, оскільки він наступає комусь на матеріальні інтереси, а матеріальні інтереси у сфері медицини дуже великі", - пояснив він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що поставив перед міністром охорони здоров`я завдання створити прозорі процедури здійснення державних закупівель у медичній галузі. "Хто, за якими схемами і яким чином завищує вартість ліків? Всі ці структури повинні бути усунені від розподілу бюджетних грошей", - переконаний голова уряду.

"Керувати - це завжди наступати на чиїсь інтереси, особливо в нашому наскрізь корупційному суспільстві. Будь-яке рішення, якщо ти хочеш навести порядок, обов`язково викликає жорсткий опір людей, які мають у своєму розпорядженні фінансові ресурси і яким не складає проблем замовити статтю де завгодно, сплатити послуги будь-якого журналіста, зробити будь-який телевізійний сюжет, написати листи...", - вважає М.АЗАРОВ.

Прем`єр повідомив, що уряд реагує на кожен сигнал про корупцію. "Ми розбираємося з кожним сигналом, створюємо комісію й розбираємося. Але для мене головне результат. Якщо результатом роботи цього керівника буде наведення порядку, якщо ми побачимо, що ми стали купувати якісніші ліки за нижчими цінами - значить усе правильно робиться. Якщо цього не відбудеться - значить керівник не справився, і тоді ми прийматимемо відповідне рішення", - заявив М.АЗАРОВ.