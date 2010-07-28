Янукович прийшов у храм
09:59, 28 липня 2010Політика
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Президент сьогодні відвідує Севастополь
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідує Севастополь.
Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини глава держави у Свято-Володимирівському соборі у Херсонесі бере участь у Богослужінні на честь святого рівноапостольного князя Володимира.
Богослужіння очолює митрополит Кримський і Сімферопольський ЛАЗАР.
Як очікується, після завершення служби відбудеться підхід В.ЯНУКОВИЧА до преси.
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