Янукович прийшов у храм

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідує Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини глава держави у Свято-Володимирівському соборі у Херсонесі бере участь у Богослужінні на честь святого рівноапостольного князя Володимира.

Богослужіння очолює митрополит Кримський і Сімферопольський ЛАЗАР.

Як очікується, після завершення служби відбудеться підхід В.ЯНУКОВИЧА до преси.