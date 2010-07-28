У Міноборони до державних таємниць має доступ людина без допуску

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура має підстави для порушення кримінальної справи проти міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.

Про це йдеться у передані УНІАН заяві А.ГРИЦЕНКА.

“Коли ЄЖЕЛЯ відправлять у відставку – у вересні чи жовтні, як на мене, немає принципового значення. Інше питання сьогодні набагато важливіше: чому Генеральна прокуратура не реагує на те, що міністр оборони дозволяє собі грубо порушувати закон?”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат навів кілька прикладів, на його думку, “протиправних дій М.ЄЖЕЛЯ”. Зокрема, констатував А.ГРИЦЕНКО, вже декілька місяців поспіль на посту заступника міністра оборони перебуває Олександр ЧЕРПІЦЬКИЙ. А.ГРИЦЕНКО повідомив, що цей високопосадовець не отримав дозволу СБУ на допуск до державної таємниці. “Двічі Міноборони направляло відповідні запити – і двічі Служба відмовляла ЧЕРПІЦЬКОМУ. Міністру ЄЖЕЛЮ про це відомо. Головному управлінню державної служби при Кабміні теж відомо. СБУ і Військовій контррозвідці – так само. Генеральна прокуратура про цей факт теж мала би знати, бо відповідна інформація поширювалася центральними ЗМІ. Але ЧЕРПІЦЬКИЙ залишається на посаді”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат підкреслив, що, “одразу після отримання негативного висновку СБУ міністр оборони повинен був внести до Кабміну подання на звільнення О.ЧЕРПІЦЬКОГО, але дотепер цього так і не зробив”.

При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що міністр оборони не повинен дозволяти своєму заступнику О.ЧЕРПІЦЬКОМУ без допуску до державної таємниці бути присутнім на засіданнях колегії відомства, на нарадах керівного складу Міноборони і Генерального штабу Збройних сил України, де ставляться завдання і поширюється інформація, що становить державну таємницю.

“Чому мовчить Військова контррозвідка СБУ? Адже це одна з основних її функцій – захищати державні секрети, не допускати витоку таємної інформації?! Чому не реагує Головдержслужба? Генеральна прокуратура? АЗАРОВ з ЯНУКОВИЧЕМ, нарешті?” – заявив А.ГРИЦЕНКО.