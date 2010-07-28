Які ризики для України несе російський капітал (опитування)

Експерти вважають, що західний капітал, на відміну від російського, побоюється входити до України.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом ім. Горшеніна.

Зокрема, в інституті відзначили, що в першій половині 2010 року кілька великих підприємств України було придбано представниками російського капіталу. Так, у власність російського бізнесу перейшли дві великі металургійні компанії «ІСД» і «Запоріжсталь», один з ключових машинобудівних активів - компанія «Луганськтепловоз», а також найбільша українська біржа ПФТС. При цьому експерти інституту відзначають, що спостерігається істотне зниження інтересу західного капіталу до придбання українських підприємств. У зв`язку з цим Інститут Горшеніна провів експертне опитування про те, що вплинуло на зростання активності російських компаній в придбанні українських підприємств, які причини зниження інтересу західних компаній до українських активів, а також, які ризики для України несе розширення присутності російського капіталу.

Так, аналітик групи компаній «ТЕКТ» Ірина ВАСИЛЬЄВА вважає, що основним чинником, що сприяє посиленню присутності російського капіталу в Україні, є відновлення політичних і економічних відносин з Росією після зміни влади в Україні в січні 2010 року. «Початок поступового відновлення економік обох країн також позитивно позначається на активності інвесторів. Крім того, фінансування придбання «ІСД» і «Запоріжсталі» російським державним «Внєшекономбанком» свідчить про пряму зацікавленість російської влади в посиленні позицій російського капіталу в Україні», - сказала експерт. На її думку, перспективи активної участі російських інвесторів в операціях M&A (злиття і поглинання) в Україні безпосередньо залежатимуть від подальшого розвитку відносин між двома країнами на державному рівні.

Разом з тим І.ВАСИЛЬЄВА попередила про можливі наслідки активного розширення позицій російського капіталу в Україні. «Якщо говорити про національні інтереси України, то концентрація найбільших вітчизняних підприємств у руках російських власників несе ризик посилення залежності нашої країни, враховуючи амбіції Росії щодо зміцненню свого впливу на пострадянському просторі», - сказала І.ВАСИЛЬЄВА.

На думку керівника Центру політичного і економічного аналізу Олександра КАВИ, російський бізнес в Україні цікавлять лише окремі галузі. «В першу чергу росіяни зацікавлені в українському машинобудуванні, в українській енергетиці й металургії. Впродовж останніх років для продажу ні в металургії, ні в машинобудуванні нічого не пропонувалося, до того ж активної приватизації в Україні також не проводилося вже кілька років. Тому сьогодні можна вважати знаковими операції з придбання росіянами «ІСД», «Запоріжсталі» і «Луганськтепловозу», - вважає експерт.

Він також не бачить істотних ризиків для України від розширення присутності російського капіталу. «Все залежатиме від держави, наскільки вона створюватиме умови для роботи іноземного бізнесу в Україні, і наскільки цей бізнес платитиме податки і наповнюватиме бюджет», - зазначив О.КАВА.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, у свою чергу, вважає, що доти, доки капітал залишається лише капіталом і займається виробничо-комерційною діяльністю, ризики традиційні: дотримання чи не дотримання законів. «Проте йдеться про присутність капіталу, який підтримується російською державою, а ми знаємо, якої концепції дотримується Росія. Тому не виключені певні варіанти політичного забезпечення інтересів російського капіталу, а це може вести до впливу на політичний курс країни», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Водночас експерт вважає не випадковою активізацію російського капіталу в Україні. «Придбавати українські активи вигідно тому, що багато які з них пов`язані технологічними ланцюжками з російськими компаніями і російським ринком», - сказав експерт.

Він також зазначив, що сьогодні не створено умови для входження до України західних компаній. «Проблема полягає в тому, що західний капітал хоче одержувати певні, зрозумілі правила гри. У нас же і український, і російський капітали діють, часто, не тільки на межі, але і за межею фолу. Такий стан речей не влаштовує західні компанії, оскільки вони відчувають для себе достатньо високі ризики», - вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Віце-президент «Центру досліджень корпоративних відносин» Вячеслав БУТКО вважає, що в найближчій перспективі слід чекати зниження активності західного капіталу і подальшого посилення позицій російських компаній в Україні. «Нинішньою владою не створюються передумови для того, щоб капітал з різних країн, виключаючи Росію і деякі країни з колишнього СРСР, конкурував за активи в Україні», - сказав експерт. За його словами, сформовані і продовжують складатися такі умови, за яких в нашу країну йде лише російський капітал, а також капітал з деяких країн СНД. «Правила ведення бізнесу в нашій країні такі, що відносно нормально, звично в Україні почувається тільки капітал з Росії й частини пострадянського простору. Умови здійснення підприємницької діяльності що у нас, що в цих країнах, рівною мірою мало цивілізовані. Західному і азіатському капіталу боязко входити в нашу країну. В Україні існує величезна кількість ризиків, які західним компаніям очевидні», - вважає В.БУТКО.