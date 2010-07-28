Корнякова буде замість ГПУ, СБУ, МВС і КРУ в конкретному міністерстві

Призначена розпорядженням Кабінету міністрів України 28 липня на посаду заступника міністра палива і енергетики Тетяна КОРНЯКОВА займатиметься питаннями антикорупційної діяльності, контрольно-ревізійної роботи, підготовкою комплексу заходів з посилення контролю за фінансово-економічною діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

У повідомленні зазначається, що особлива увага приділятиметься питанням боротьби з розкраданням державного майна і контролю за державними закупівлями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів призначив Т.КОРНЯКОВУ заступником міністра палива і енергетики.

Згідно з повідомленням ряду ЗМІ з посиланням на джерела, Т.КОРНЯКОВА подала у відставку з посади заступника генпрокурора.

Генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав її заяву про звільнення за власним бажанням. Т.КОРНЯКОВА має піти зі своєї посади, як тільки вийде з відпустки.

У Генпрокуратурі Т.КОРНЯКОВА займалося боротьбою з економічними злочинами.