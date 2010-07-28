Корнякова буде замість ГПУ, СБУ, МВС і КРУ в конкретному міністерстві
17:04, 28 липня 2010Політика
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Відомство Бойка роз`їдає корупція?
|Тетяна КОРНЯКОВА
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.
У повідомленні зазначається, що особлива увага приділятиметься питанням боротьби з розкраданням державного майна і контролю за державними закупівлями.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів призначив Т.КОРНЯКОВУ заступником міністра палива і енергетики.
Згідно з повідомленням ряду ЗМІ з посиланням на джерела, Т.КОРНЯКОВА подала у відставку з посади заступника генпрокурора.
Генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав її заяву про звільнення за власним бажанням. Т.КОРНЯКОВА має піти зі своєї посади, як тільки вийде з відпустки.
У Генпрокуратурі Т.КОРНЯКОВА займалося боротьбою з економічними злочинами.
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