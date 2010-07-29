Le Temps: Патріарх Московський приїхав в Україну як до себе додому

Візитом з політичним підтекстом називає перебування Патріарха Московського Кирила в Україні французьке видання Le Temps. "У понеділок з нагоди візиту патріарха Кирила в центрі Києва пройшли акції протесту, організовані ультраправими угрупуваннями; до їх критики приєдналася частина інтелігенції і інших верств населення, а опозиційна преса назвала патріарший візит непристойним і "антиукраїнським", - пише Le Temps. Патріарх Московський і всієї Русі приїхав в Україну "як до себе додому", відзначає видання. Ідея "російського світу", що відстоюється ним, дратує прихильників справжньої незалежності України від свого великого сусіда, підкреслює газета.

На думку кореспондента Матільди Гоанек, візит патріарха має політичний акцент. "У цьому візиті немає нічого духовного, - заявив патріарх Філарет, що очолює Українську православну церкву, яка не визнає верховенства Москви. - Навіть російські політологи вважають Кирила в першу чергу політиком і дипломатом, а потім вже патріархом".

Зв`язки українського президента Віктора Януковича і Московського Патріархату зараз міцні як ніколи, продовжує газета. На думку аналітика Мар`яни Карапинки, початок нерівноправ`я двох церков був покладений ще при вступі Януковича на посаду, коли його благословив тільки Кирил, а традиційна екуменічна молитва була скасована. З лютого повним ходом йде економічне і політичне зближення Києва і Москви, а візит патріарха Кирила підтверджує побоювання націоналістичних кіл щодо релігійного зближення. "Сьогодні існує спокуса нав`язати одну партію і одну церкву, але я не думаю, що це спрацює, - рахує Мар`яна Карапинка. - Єдність політичної і релігійної влади представляє небезпеку як для держави, так і для церкви в українських умовах. Можливо, це підходить Росії, але тут це не ефективно, тому що Україна - не монолітна країна, і жодна з церков не повинна домінувати у владі".