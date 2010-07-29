Пірати відпустили балкер Frigia з двома українцями в екіпажі

Сомалійські пірати звільнили балкер Frigia з двома громадянами України у складі екіпажу.

Про це повідомляє «Морський бюлетень».

За повідомленнями турецьких ЗМІ, які поки що не підтверджено військовими, сомалійські пірати відпустили турецький балкер Frigia, захоплений ними 23 березня цього року.

Як повідомляв УНІАН, турецький балкер Frigia сомалійські пірати захопили 23 березня. Захоплення сталося в Індійському океані, в 450 милях за межами Коридору безпеки, який патрулюють міжнародні сили. Судно з вантажем фосфатів і поташу прямувало з Ашдод (Ізраїль) до Таїланду. Екіпаж - 21 людина, 19 громадян Туреччини і 2 громадян України.

Довідка УНІАН. Балкер Frigia – дедвейт 35246 тонн, спорудження 1978 року, прапор Мальта, власник і оператор Karya Denizcilik ve Gemi Insaat Sanayi ve Ticaret AS (Ізмір, Туреччина). Судно з 1985 року належало Чорноморському морському пароплавству. З 1985 по 1992 ходило під прапором СРСР, короткий час під прапором Росії, з 1992 по 1996 під прапором України.