Польща «попросила» з країни 29 українців

Прикордонна служба Польщі зобов’язала ще 29 громадян України залишити польську територію за нелегальну роботу і на рік заборонила в’їзд до країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польських прикордонників, українці працювали в теплицях на півдні Польщі без офіційного дозволу на роботу та не мали зареєстрованої заявки на їх працевлаштування польським працедавцем.

„Через невиконання зобов’язань працедавцем українці змушені понести відповідальність згідно з законом про іноземців, що передбачає необхідність залишити територію Польщі”, - відзначили в прес-службі.

Українці, котрі на приватному підприємстві займалися вирощуванням та збиранням помідорів, повинні добровільно залишити територію Польщі, бо інакше їм загрожує примусове видворення.

Прикордонники додали, що працедавцеві за нелегальне працевлаштування загрожує штраф.

Прес-служба також наголосила, що для легального працевлаштування в Польщі за спрощеною системою, яка почала діяти в 2007 році, українці повинні мати зареєстровану заявку на роботу працедавцем, у якого вони безпосередньо працюють. Без такої заявки - навіть у випадку наявності чинної робочої візи – робота вважатиметься нелегальною.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні 26 українцям заборонили на рік в’їзд до Польщі через те, що їх працедавець не зареєстрував для них заявку на роботу.

Довідка УНІАН. Громадяни України з моменту запровадження польською владою спрощеної системи працевлаштування з липня 2007 року до кінця минулого року отримали 320 тис. заявок, що становить понад 90% усіх зареєстрованих.

Спрощена система дозволяє працювати у Польщі без офіційного дозволу шість місяців в році. Спрощена система діє також для громадян Білорусі, Росії, Молдови та Грузії.