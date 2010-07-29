Герман: гроші МВФ стали кісткою в горлі Тимошенко

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає “антинародною і антидержавною” позицію лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО у питанні щодо отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН з приводу заяв Ю.ТИМОШЕНКО, в яких вона наголошує, що кошти МВФ “будуть використані владою для корупційних розрахунків з компанією “РосУкрЕнерго”.

На думку Г.ГЕРМАН, те, що рішення МФВ про надання Україні кредиту викликає негативну реакцію у Ю.ТИМОШЕНКО”, ще раз засвідчує – вона не зробила належних висновків зі своєї поразки на виборах Президента України.

“Гроші, які надійдуть від МФВ, і які стануть значним стимулом для розвитку промисловості, для подолання кризи в Україні, стали кісткою в горлі Ю.ТИМОШЕНКО”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

За її словами, “замість того, щоб подякувати світу за підтримку України, ТИМОШЕНКО вилила чергову порцію жовчі і злоби”.

“Це – антидержавна постава. Це – антинародна позиція. На жаль, поразка на минулих виборах так нічого і не навчила Ю.ТИМОШЕНКО. А значить – її чекає провал і на осінніх виборах до місцевих рад. Просто Україна і світ мають досить озлобленої жінки, яка не вміє підніматися над власними амбіціями”, - заявила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. “на допомогу владі у проведенні реформ і на економічне врегулювання”.

Кредит розраховано терміном на 29 місяців. Одразу ж Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол.

Водночас опозиційний уряд України у своїй заяві від 29 липня висловив жаль з приводу рішення Міжнародного валютного фонду щодо відкриття кредитної лінії для України в розмірі 15 мільярдів доларів. “Ми переконані, що ці кошти будуть використані владою для корупційних розрахунків з компанією «РосУкрЕнерго» відповідно до ганебно програного в червні цього року Стокгольмського арбітражу, про що неодноразово у своїх публічних зверненнях говорила Юлія ТИМОШЕНКО”, - зазначається в заяві.

Опозиційний уряд України також висловив сподівання, що МВФ “перегляне своє рішення на користь держави Україна, а не правлячого режиму”.