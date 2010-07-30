Томенко каже, що в регіонах вже з’являються «політичні гречкосії»

До БЮТ надходить інформація, що в деяких регіонах майбутні кандидати в мери або в депутати за мажоритарними округами намагаються здобути прихильність виборців за допомогою роздачі продовольчих пайків.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, сьогодні вже очевидно, що новий закон щодо змішаної системи місцевих виборів реально діє. “Вже в багатьох регіонах пішла інформація про масову роздачу продуктових наборів з боку майбутніх кандидатів на посаду міських голів та кандидатів в депутати по мажоритарних округах, які вирішили завоювати симпатії майбутніх виборців цукром, гречкою та іншими корисними товарами”, - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що тенденція, коли “політичні гречкосії” здобувають прихильність “політичних гречкоїдів” є небезпечною. В той же час, додав він, як перша, так і друга категорії мають ознайомитися з прикладом проведення виборів в Києві, оскільки нині “такі гречкосії або у вигнанні, або у відпустці, а гречкоїди отримали повний розвал житлово-комунального господарства, охорони здоров’я та інших сфер життя столиці”.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо не будуть зроблені відповідні висновки з наслідків виборів у Києві, то мода на здобуття влади на місцевому рівні за рахунок гречки, цукру та інших товарів стане обов’язковою складовою місцевих виборів 31 жовтня. “Мода на політичне київське гречкосійство може заполонити всю Україну, якщо не зробити висновки”, - сказав він.