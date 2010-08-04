Профспілки не розуміють, чому проблеми Нафтогазу має вирішувати населення

Національний форум профспілок України (НФПУ) заявляє, що Кабінет міністрів виправдовує підвищення цін на газ для населення проблемами НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, інформаційні матеріали, які надав уряд, насправді лише висвітлюють пом`якшення наслідків підвищення цін на газ, але не обгрунтовують цього кроку. Численними графіками і діаграмами Кабмін висвітлює проблеми держави, пов`язані з цінами на газ, але не доводить, чому ці проблеми повинні розв`язуватися лише за рахунок громадян, а не за рахунок інноваційних підходів і зменшення прибутків олігархів.

При цьому він додав, що так зване «обгрунтування» є дуже тенденційним, орієнтоване лише на користь діючої влади, НАК «Нафтогаз України» і зацікавлених осіб, а не на користь потреб і інтересів громадян.

«Уряд не надав такого аргументування збільшення цін», - сказав М.ЯКІБЧУК.

Він відзначив, що урядове обгрунтування підвищення цін на газ базується лише на одному принципі - «ціни на газ мають зростати, тому що мають зростати». Будь-які інші альтернативи - підвищення ефективності, економічної, організаційної і технічної реструктуризації й модернізації газодобувної галузі, системи розподілу і транспортування газу та їх менеджменту - не розглядаються. Уряд односторонньо пов`язує рентабельність вітчизняних газодобувних підприємств лише з ціною газу для споживача.

Також М.ЯКІБЧУК сказав, що існує небезпека, що, як мінімум, 3 млн. домогосподарств не одержать необхідних для них субсидій. Наявність в Україні 4 млн. 381 тис. 541 домогосподарства, які є боржниками з оплати комунальних платежів, дає підстави допустити, що існуючий фінансовий вантаж для них є непосильним і вони потребують державної допомоги. Водночас, уряд заявляє, що субсидії одержать лише 1,3 млн. сімей. До того ж, навіть ці 1,3 млн. матимуть нагоду користуватися державною допомогою лише 6, а не 12 місяців на рік. Інакше кажучи, субсидії передбачаються лише на час осінньо-зимового опалювального сезону, а решту року українські сім`ї вимушені готувати їжу, підігрівати воду і здійснювати індивідуальне опалення за максимально високими цінами.

М.ЯКІБЧУК додав, що Національний форум профспілок України вимагає від уряду додаткових аргументів, які обгрунтовують підвищення ціни на газ для населення, і НФПУ продовжить відстоювати свою позицію щодо неправомірного підвищення цін на блакитне паливо для українських споживачів у суді.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд м. Києва призначив на 16 вересня 2010 року перше засідання у справі за позовом НФПУ до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України про визнання протиправною і скасування постанови №812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення.

НФПУ вже мав позитивний досвід блокування рішень уряду про підвищення тарифів для населення через суд. Зокрема, 31 серпня 2009 року Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України, в якому оскаржено постанову НКРЕ від 9 липня 2009 року про підвищення ринкових цін на природний газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня ц.р. збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.