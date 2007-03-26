Бродський розповість про владу, БЮТ і зміну назви ”Яблуко” (пряма трансляція на 5 каналі)

В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція Михайла Бродського за підсумками III етапу VIII з’їзду Політичної партії «Яблуко» на тему: ”Про перейменування партії, її ідеологічну платформу, ставлення до влади та до БЮТ і про формування депутатських груп партії у Верховній Раді України та місцевих радах всіх рівнів” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.