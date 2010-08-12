Якби в серпні відбулися парламентські вибори (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися на початку серпня, то перші три м’ясця в Києві посіли б ВО “Батьківщина”, партія “Сильна Україна” та Партія регіонів.

Про це повідомляє “Українське демократичне коло”, яке на замовлення Інституту політики 26 липня – 1 серпня 2010 року провело опитування киян.

За результатами цього опитування, якби парламентські вибори проводились на початку серпня 2010 року, то кияни найбільшою мірою підтримали б Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – за цю політсилу висловили готовність проголосувати 23,3% киян, які упевнені, що братимуть участь в голосуванні. За політичну партію “Сильна Україна” готові проголосувати 17,5%, за Партію регіонів – 12,9%, за партію “УДАР” Віталія КЛИЧКА – 8,8%, за політичну партію “Фронт Змін” – 7,4%, за Народну партію – 4,1%, за ВО “Свобода” – 3,9%, за Комуністичну партію України – 2,5%, за партію “Громадянська позиція” – 2,4%, за партію “Наша Україна” – 0,9%, за Українську народну партію – 0,8%, за Партію “За Україну!” – 0,6%, за Соціалістичну партію України – 0,6%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 0,3%, за партію “Єдиний Центр” – 0,2%, за іншу партію або блок – 2,4%. Проти усіх проголосували б 5,5% киян, не змогли визначитись 5,9% опитаних.

За даними соціологів, на початку серпня 2010 року кількість киян, які упевнені, що братимуть участь у парламентських виборах, становила 63,4%.

Крім того, якби на початку серпня 2010 року проводилися вибори Президента України, то кияни найбільшою мірою підтримали б Юлію ТИМОШЕНКО. За неї висловили готовність проголосувати 23,9% киян, які упевнені, що братимуть участь в голосуванні. При цьому за Сергія ТІГІПКА проголосували б 19,4% киян, за Віктора ЯНУКОВИЧА – 17,6%, за Арсенія ЯЦЕНЮКА – 10,6%, за Анатолія ГРИЦЕНКА – 3,8%, за Олега ТЯГНИБОКА – 2,3%, за Володимира ЛИТВИНА – 2,1%, за Петра СИМОНЕНКА – 1,8%, за Віктора ЮЩЕНКА – 1,2%. Проти усіх проголосували б 8,3% респондентів, а 9% вагались з відповіддю.

На початку серпня 2010 року кількість киян, які упевнені, що братимуть участь у президентських виборах, становила 65,3%.

* * * Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення Києва. За місцем проживання опитано 1000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,1%.