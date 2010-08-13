Експерти розходяться в оцінках кредиту МВФ

Експерти розходяться в оцінках умов надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції на тему «Нові умови співпраці МВФ і України. Ціна кредитів».

Зокрема, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що в результаті виконання умов співпраці з МВФ Україна має підстави чекати продовження реформ. «Програма правильна, своєчасна, вона необхідна Україні і набагато вигідніша, ніж наш вихід на міжнародні ринки запозичення капіталів», – зазначив експерт. Зокрема, за його словами, кредит дасть змогу зберегти курс гривні на нинішньому рівні і реструктуризувати зовнішні борги.

Разом з тим, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій НОВИЦЬКИЙ висловив протилежну думку. Він вважає, що МВФ використовує політику подвійних стандартів, вимагаючи, зокрема, істотного скорочення дефіциту держбюджету.

«Чому ми не подивимося на політику донорів МВФ, тих країн, які дають гроші МВФ і позицію яких він відображає, насамперед – позицію США. У США дефіцит значно більший, ніж в Україні. Причому в сучасній економіці дефіцит бюджету є важливим засобом макроекономічного регулювання, враховуючи й інфляцію. Абсолютно неправильно говорити, що країни – світові лідери проводять жорстку політику обмеження грошової маси і бюджетного дефіциту. Все навпаки – витрачається якомога більше грошей. План Барака ОБАМИ – це найбільш витратний план в історії людства за кількістю мільярдів доларів, які викидаються», – зазначив експерт.

Те, що Україна вирішує фінансові проблеми за рахунок коштів МВФ, В.НОВИЦЬКИЙ називає тактичним кроком, проте Україна не одержує серйозних інвестицій для впровадження інноваційних проектів і, виходячи з умов МВФ, не може цього робити. Як наслідок, вона деградуватиме через відсутність високотехнологічного виробництва. «Є тактика і стратегія. За тактичними цілями щодо поліпшення кредитних рейтингів не варто забувати, що є стратегічна мета – розвиток», – зазначив експерт.

Крім того, В.НОВИЦЬКИЙ підкреслив, що до 2013 року Україна віддаватиме чверть ВВП тільки на обслуговування зовнішнього боргу.

При цьому експерт погодився з думкою, яка прозвучала на прес-конференції, що умови співпраці з МВФ визначені, зокрема, з метою гарантувати в майбутньому повернення запозичених коштів.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців.

Відразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за підсумками щоквартальних переглядів програми співпраці.

За словами керівника місії МВФ по Україні Таноса АРВАНІТІСА, на сьогодні вартість коштів, що надаються Україні, становить 2,5% і надалі змінюватиметься залежно від становища ринку.

У свою чергу, постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР зазначив, що впродовж найближчих трьох років Україна виплачуватиме тільки відсотки за кредитами, а після закінчення цього терміну почне виплачувати тіло кредиту.