Родичі жертв Скнилова вважають призначення Онищенка ганьбою

Родичі жертв «Скнилівської трагедії» вважають призначення Сергія ОНИЩЕНКА командувачем Повітряних сил Збройних сил України «ганьбою для України». Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

Падіння Су-27 спричинило смерть 77 осіб на скнилівському летовищі Львова у липні 2002 року. Призначений 12 серпня 2010 року командувачем Повітряних сил генерал-лейтенант С.ОНИЩЕНКО був фігурантом у справі „скнилівської трагедії".

У коментарі “Німецькій хвилі” голова громадської організації „Скнилівська трагедія” Стефан КОЗАК заявив, що спочатку повідомлення про призначення С.ОНИЩЕНКА викликало у багатьох родичів жертв страшної трагедії шок і бажання вдатися до акцій протесту. Але всі розуміють, що укази Президента не мають зворотної дії, а тому акції батьків, які втратили своїх дітей нічого не дадуть, пояснив С.КОЗАК.

Єдине що залишилось для потерпілих – це написати звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому вони могли би висловити своє обурення і пояснити позицію, каже голова організації. Хоча, призначаючи С.ОНИЩЕНКА, Президент добре знав про минулі судові процеси за його участю і решти генералів-фігурантів справи трагічного авіашоу, запевнив С.КОЗАК.

Тому, таке призначення інакше як „ганьбою для України та Міністерства оборони і неповагу до згорьованих батьків” громадська організація назвати не може.

Нагадаємо, що генерала-лейтенанта С.ОНИЩЕНКА і ще трьох генералів було виправдано 2008-го року колегією суддів Військового апеляційного суду Центрального регіону. Справа чотирьох генералів була в окремому проваджені. Нині відбуває покарання лише один член екіпажу Су-27 - Володимир ТОПОНАР.