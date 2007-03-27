Черномирдін і Мітрофанов відкриють Російський центр науки і культури в Україні

16-00 - Відбудеться відкриття Російського центру науки і культури в Україні.. У церемонії візьмуть участь: Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні В.Черномирдін, керівник центрального апарату Росзакордонцентру Е.Мітрофанова, представники МЗС Російської Федерації, народні депутати України, представники дипломатичного корпусу, державних структур і російських суспільних організацій України, діячі науки і культури України (вул.Ігоревска,11А). Потрібна акредитація. Телефон: 581-35-95.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter