Єжель представив нового командувача Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні у Вінниці міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ представив особовому складу нового командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія ОНИЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, у заході також взяли участь військовослужбовці Вінницького гарнізону, представники органів державної влади – голова Вінницької обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ та мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

Звертаючись до присутніх, М.ЄЖЕЛЬ привітав їх з Медовим Спасом, після чого довів до особового складу укази Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

“Генерал-полковник Іван РУСНАК подав рапорт на звільнення. Відповідним указом Президента України призначений новий командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій ОНИЩЕНКО. Іван РУСНАК зарахований в розпорядження міністра оборони України”, – сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Як наголосив міністр, С.ОНИЩЕНКО є досвідченим льотчиком, професіоналом.

У свою чергу, С.ОНИЩЕНКО подякував Президенту та міністру оборони за надану високу довіру: “Переконаний, що наша команда під моїм керівництвом зможе виконати завдання, поставлені Президентом України та міністром оборони”.

Також М.ЄЖЕЛЬ подякував І.РУСНАКУ за проведену роботу. “За той час, коли Іван Степанович очолював Повітряні сили, він зробив все, щоб цей вид Збройних сил зберіг свій потенціал, традиції, людей”, – наголосив міністр.

Як повідомлялось, родичі жертв «Скнилівської трагедії» назвали призначення Сергія ОНИЩЕНКА командувачем Повітряних сил Збройних сил України «ганьбою для України».

Падіння Су-27 спричинило смерть 77 осіб на скнилівському летовищі Львова у липні 2002 року. Призначений 12 серпня 2010 року командувачем Повітряних сил генерал-лейтенант С.ОНИЩЕНКО був фігурантом у справі „скнилівської трагедії".