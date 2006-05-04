Депутати гризуться, Єхануров залишив залу

Розпочалось засідання робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні представники усіх партій та блоків, які перемогли на виборах до парламенту, тобто Партії регіонів, блоку «Наша Україна», СПУ, БЮТ, КПУ.

Голова Верховної Ради України четвертого скликання Володимир ЛИТВИН нагадав, що, відповідно до законодавства, має бути створена робоча група з підготовки першої сесії, і до неї за квотою входить один народний депутат від 15, які належать до партії чи блоку.

Він також нагадав, що засідання робочої групи має відбуватися не пізніше 10 дня від оголошення результатів виборів.

Представник БЮТ Микола ТОМЕНКО запропонував у зв’язку з тим, що не від усіх партій та блоків є повне представництво, перенести засідання робочої групи на завтра, 5 травня. Цю пропозиції також підтримав представник СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО та представник від «Нашої України» Юрій ЄХАНУРОВ.

В той же час представник від Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявив, що Партія регіонів представлена в повному складі відповідно до квоти, і наполягав на проведенні засідання робочої групи вже сьогодні. Його підтримала представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, зазначивши, що на сьогодні є достатньо кворуму не тільки для проведення засідання робочої групи, але й для обрання голови робочої групи.

На даний час засідання продовжується, але залу вже залишив, зокрема, прем`єр-міністр Ю.ЄХАНУРОВ. Він відмовився коментувати журналістам ситуацію, що відбувається зараз на засіданні робочої групи.

Як повідомляв УНІАН, до групи з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради увійшов 31 депутат

Зокрема, від Партії регіонів - 12; від виборчого блоку політичних партій «Блок «Наша Україна» - 6; від Соціалістичної партії України – 2; від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» - 9; від Комуністичної партії України – 2.