Результати рейду "Обережно! Контрафактний цемент!"

У четвер, 26 серпня, о 12.00 в інформаційному агентстві ЛігаБізнесІнформ (за адресою: м. Київ, вул. Шамрила, 23) відбудеться “круглий стіл” на тему: "Як запобігти появі контрафактних будматеріалів на ринку України? Результати рейду Союзу споживачів України з перевірки цементу". Учасниками “круглого столу” обговорюватимуться проблеми на ринку будівельних матеріалів, заходи з недопущення появи контрафактної продукції, будуть даны практичні ради споживачам при покупці цементу і інших матеріалів для будівництва.

Союз споживачів України обнародує результати суспільного рейду "Обережно! Контрафактний цемент!", який проводився літом в Києві та Київській області, продемонструє відео і фотоматеріали, зняті в ході рейду, розповість про недобросовісних підприємців, які вводять в оману споживачів і які працюють в неправовому полі.

Серед запрошених - представники громадських споживчих організацій і випробувальної лабораторії, керівники органів державної влади, представники вітчизняних підприємств, будівельних організацій:

Віктор ТРОФИМЕНКО – виконавчий директор Союзу споживачів України.

Владислава ХИЖНЯК – перший заступник голови Держспоживстандарту України.

В’ячеслав ГОЛУБОВСЬКИЙ – директор Департаменту споживчої політики і реклами Держспоживстандарту.

Петро ЛОПАТЬЄВ – виконавчий директор Асоціації “Укрцемент”.

Сергій ДУДЗЯНИЙ - генеральний менеджер з продажу групи "Діккергоф".

Інесса РЯБОВА – начальник лабораторії ЗАТ “Укргеолбудм”.

Олег ЦИЛЬВІК – виконавчий директор Асоціації “Укрінтерстандарт”.