Ющенко зробив у Вільнюсі недвозначну заяву

Україна сподівається отримати від Європейського Союзу чіткий сигнал, що філософія відносин між ними базуватиметься на принципі «відкритості дверей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у своєму виступі Вільнюській міжнародній конференції «Спільне бачення спільного сусідства» заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Сподіваємося, що вже на цьому етапі Україна отримає чіткий сигнал від ЄС, що філософія наших відносин базуватиметься на принципі «відкритості дверей». Україна не може продовжувати залишатися там, де вона перебуває зараз, – у зоні невизначеності між Сходом і Заходом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що ЄС має бути відкритим для тих народів Європейського континенту, які остаточно визначилися із своїм європейським майбутнім та здійснюють послідовну роботу щодо впровадження спільних принципів демократії, верховенства права, поваги до прав людини та ринкової економіки.

«Вірю, що в пошуку гідних відповідей на нинішні труднощі всередині ЄС не будуть переважати євроскептичні настрої, які можуть тимчасово або остаточно призупинити процес розширення», - додав В.ЮЩЕНКО. Адже, за його словами, в кінцевому рахунку об’єднання в єдиній сім’ї всіх європейських держав найбільше відповідає реаліям і тенденціям посилення європейського впливу у світовій політиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вільнюсі проходить конференція «Спільне бачення спільного сусідства», у якій беруть участь лідери України, Литви, Латвії, Естонії, Молдавії, Грузії, Румунії і Болгарії. Крім того, віце-президент США Річард ЧЕЙНІ, глава європейської дипломатії Хав’єр СОЛАНА, високопоставлені гості з Азербайджану, Швеції, Вірменії, Німеччини, Великої Британії і Іспанії.