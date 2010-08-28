Лідер руху «Русское единство» Сергій АКСЬОНОВ заявляє, що кримських чиновників «силоміць заганяють» до Партії регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі "Русского единства".

За словами С.АКСЬОНОВА, в Криму у зв`язку з наближенням виборів почастішали випадки тиску з боку кримських "регіоналів" на своїх політичних опонентів, при цьому кримських чиновників насильно примушують вступати до Партії регіонів.

«Нам скаржаться на те, що повсюдно практично всіх людей, які обіймають у Криму хоч трохи керівну посаду, примушують до вступу до Партії регіонів. Якщо людина є членом іншої партії, їй наполегливо пропонують змінити партійність. Якщо вона не згодна - погрожують позбавити посади. Й це - не порожні погрози», - заявив С.АКСЬОНОВ

За його словами, є факти, як керівники кримських "регіоналів" чинять тиск на тих, від кого, на їхню думку, залежатиме їхній результат на майбутніх виборах. "Приміром, за допомогою податкової міліції й співробітників СБУ здійснюється справжня психічна атака на утримувачів зовнішньої реклами. Знаходяться щонайменші приводи для того, щоб звинуватити їх у незаконній діяльності, якщо вони рекламують будь-яку партію окрім Партії регіонів. При цьому нам відомо, що місцеві "регіонали" практично не платять за свою зовнішню рекламу, порушуючи тим самим власноручно підписані з рекламниками договори. Цікаво, що тиск на власників рекламних площ чинять не лише податкова інспекція, але й СБУ. Хто в цей час займається забезпеченням безпеки держави - не зрозуміло. Не зрозуміло також і те, хто відповідає за підтримку життєзабезпечення й соціально-економічний розвиток Криму: таке враження, що всі пішли в Партію регіонів, а в Партії регіонів усі пішли на вибори", - цитує С.АКСЬОНОВА прес-служба.

"Всі ці кроки цілком упізнаванні. Щось подібне, тільки без такого справді макіївського розмаху, діялося в Криму порівняно недавно - напередодні президентських виборів. Василь ДЖАРТИ (лідер кримської організації ПР, голова Ради міністрів АРК - УНІАН) упевнено й рішуче крокує по тих же граблях: наперед оголосив "план" по виборах - не менше 60 відсотків "за" Партію регіонів, і тепер крушить навколо все те, що може перешкодити підігнати результати голосування наперед оголошені. При цьому враження таке, що решта всіх показників, від яких насправді залежить рівень і якість життя кримчан, команду ДЖАРТИ серйозно не цікавлять", - заявив С.АКСЬОНОВ.

У цій ситуації "Русское единство" має намір "зробити все, для того, щоб передвиборна ситуація, що склалася в Криму, й методи "роботи" місцевих представників Партії регіонів стали відомі за межами півострова: у загальноукраїнському й світовому масштабі".

"Ми маємо намір оприлюднити все те, що витворяють зі своїми вчорашніми політичними союзниками особи, які прикриваються ім`ям Президента й чинять від цього імені свавілля. Протидіятимемо свавіллю й іншими доступними нам методами. Сподіваємося, що в Криму знайдуться й інші здорові політичні сили, які стануть поруч із нами для того, щоб не допустити реалізації проекту "Крим для Василя ДЖАРТИ", - підбив підсумок сказаного лідер "Русского единства".