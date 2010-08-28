Кримських чиновників «силоміць заганяють» до Партії регіонів?
"Усі пішли на вибори"
Лідер руху «Русское единство» Сергій АКСЬОНОВ заявляє, що кримських чиновників «силоміць заганяють» до Партії регіонів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі "Русского единства".
За словами С.АКСЬОНОВА, в Криму у зв`язку з наближенням виборів почастішали випадки тиску з боку кримських "регіоналів" на своїх політичних опонентів, при цьому кримських чиновників насильно примушують вступати до Партії регіонів.
«Нам скаржаться на те, що повсюдно практично всіх людей, які обіймають у Криму хоч трохи керівну посаду, примушують до вступу до Партії регіонів. Якщо людина є членом іншої партії, їй наполегливо пропонують змінити партійність. Якщо вона не згодна - погрожують позбавити посади. Й це - не порожні погрози», - заявив С.АКСЬОНОВ
За його словами, є факти, як керівники кримських "регіоналів" чинять тиск на тих, від кого, на їхню думку, залежатиме їхній результат на майбутніх виборах. "Приміром, за допомогою податкової міліції й співробітників СБУ здійснюється справжня психічна атака на утримувачів зовнішньої реклами. Знаходяться щонайменші приводи для того, щоб звинуватити їх у незаконній діяльності, якщо вони рекламують будь-яку партію окрім Партії регіонів. При цьому нам відомо, що місцеві "регіонали" практично не платять за свою зовнішню рекламу, порушуючи тим самим власноручно підписані з рекламниками договори. Цікаво, що тиск на власників рекламних площ чинять не лише податкова інспекція, але й СБУ. Хто в цей час займається забезпеченням безпеки держави - не зрозуміло. Не зрозуміло також і те, хто відповідає за підтримку життєзабезпечення й соціально-економічний розвиток Криму: таке враження, що всі пішли в Партію регіонів, а в Партії регіонів усі пішли на вибори", - цитує С.АКСЬОНОВА прес-служба.
"Всі ці кроки цілком упізнаванні. Щось подібне, тільки без такого справді макіївського розмаху, діялося в Криму порівняно недавно - напередодні президентських виборів. Василь ДЖАРТИ (лідер кримської організації ПР, голова Ради міністрів АРК - УНІАН) упевнено й рішуче крокує по тих же граблях: наперед оголосив "план" по виборах - не менше 60 відсотків "за" Партію регіонів, і тепер крушить навколо все те, що може перешкодити підігнати результати голосування наперед оголошені. При цьому враження таке, що решта всіх показників, від яких насправді залежить рівень і якість життя кримчан, команду ДЖАРТИ серйозно не цікавлять", - заявив С.АКСЬОНОВ.
У цій ситуації "Русское единство" має намір "зробити все, для того, щоб передвиборна ситуація, що склалася в Криму, й методи "роботи" місцевих представників Партії регіонів стали відомі за межами півострова: у загальноукраїнському й світовому масштабі".
"Ми маємо намір оприлюднити все те, що витворяють зі своїми вчорашніми політичними союзниками особи, які прикриваються ім`ям Президента й чинять від цього імені свавілля. Протидіятимемо свавіллю й іншими доступними нам методами. Сподіваємося, що в Криму знайдуться й інші здорові політичні сили, які стануть поруч із нами для того, щоб не допустити реалізації проекту "Крим для Василя ДЖАРТИ", - підбив підсумок сказаного лідер "Русского единства".