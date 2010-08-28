Чорновіл пропонує Європі закрити Хорошковському «шенген»

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ пропонує демократичним країнам Заходу застосовувати санкції до осіб, котрі причетні до справи про позбавлення частот та ліцензій ТВі та “5 каналу”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТВі.

«Я буду особисто звертатися і просити, щоб після справи ЛАНГЕ, після справи каналів ввели заборону на поїздки в країни Шенгену для ХОРОШКОВСЬКОГО персонально» - сказав Т.ЧОРНОВІЛ. «Хай буде повна заборона на в‘їзд в Шенгенську зону для ряду суддів, які засвітилися в цьому процесі (справа про позбавлення ліцензій ТВі та 5 каналу – УНІАН), для діючих сьогодні членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, для чиновників, які по ЛАНГЕ приймали рішення. Зробіть індивідуальні санкції для окремих чиновників. Чиновник має відчути, що йому буде боляче. ХОРОШКОВСЬКИЙ бізнесмен… пошукайте його рахунки в західних банках. Заморозьте ці рахунки. Він зробив злочин проти німецької демократії, зробіть щодо нього адекватні дії».

Т.ЧОРНОВІЛ, вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «фактично передав владу вузькому колу людей зі свого оточення, які забезпечують йому спокій».

«Погано то, що цими людьми виявились ні АЗАРОВ з КЛЮЄВИМ, ні ЧЕЧЕТОВ, ні ЄФРЕМОВ, а такими людьми виявилась та групка, яка вже давно є тим вузьким сегментом свити, яка грає короля - це і ЛЬОВОЧКІН, це і ФІРТАШ, це і наш «заклятий друг» ХОРОШКОВСЬКИЙ, який по-моєму вводить в країні не «СБУшний», а «КаДеБістський» режим. В суді це дуже добре видно» - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.

26 серпня у судовому спорі між групою компаній «Інтер», Національною радою України з питань телерадіомовлення та «5 каналом», телекомпанією ТВі та іншими щодо законності надання останнім ліцензії на право мовлення Київський апеляційний адміністративний суд під час засідання відмовив у задоволенні всіх шести клопотань, які було надано суду з боку отримувачів ліцензії.