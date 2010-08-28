Міліція розбирається, хто застосував сльозогінний газ проти людей Тимошенко

Подільським районним управлінням ГУ МВС України в м.Києві за фактом застосування сльозогінного газу проти активістів ВО “Батьківщина” під час акції протесту порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві.

У повідомлення зазначається, що “Київською обласною організацією політичної партії ВО „Батьківщина” у ЗМІ поширюється інформація щодо про вокативних дій влади, які буцімто мали місце на вулиці Ярославській, що в Подільському районі столиці. Керівництво вказаної організації стверджує, що під час проведення мирної політичної акції за участю прихильників партії, влада вдалася до прямого терору, залучивши „своїх провокаторів, які застосували проти маси людей сльозогінний газ”.

При цьому столична міліція повідомляє, що 27 серпня п.р. о 12.05 до чергової частини Подільського райуправління міліції спецлінією „102” надійшло повідомлення від членів ВО „Батьківщина” про те, що приблизно 20-ма хвилинами раніше за адресою вул. Ярославська, 5/2 невідома жінка застосувала до них сльозогінний газ. На місце події, разом з районною слідчо-оперативною групою, виїхали керівники Подільського райуправління.

За повідомленням, “невдовзі було встановлено, що за вказаною адресою членами Київської обласної організації ВО „Батьківщина” проводилася акція протесту, як вони самі анонсували, „проти бездіяльності Київського обласного управління юстиції, яким не здійснюється реєстрація змін у керівному складі Київської обласної організації політичної партії ВО „Батьківщина””.

Під час мітингу 46-річна жінка, особу якої встановлено, застосувала до мітингуючих балончик зі сльозогінний газом. Свої дії вона виправдовує тим, що мешкає неподалік, і їй заважала надто гучна поведінка учасників акції, зазначила в міліції.

Того ж дня Подільським РУ ГУМВС України в м.Києві за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня прес-служба БЮТ повідомила, що біля Київського обласного управління юстиції, що знаходиться на вулиці Ярославська, 5/2, невідомі застосували сльозогінний газ проти активістів Київської облорганізації ВО «Батьківщина».

Біля приміщення відбувалась мирна акція на підтримку голови цієї політичної організації К.БОНДАРЄВА. До Києва з’їхалось 600 партійців з усієї області.

Як пояснили в БЮТ, органи юстиції відмовляються реєструвати зміни у керівному складі Київської обласної організації «Батьківщина». Крім того, тиснуть на районні осередки партії, влаштовують численні неправомірні перевірки, стверджують у прес-службі БЮТ.

До управління юстиції приїхала міліція та 6 автомобілів швидкої допомоги. Медики оглянули постраждалих активістів «Батьківщини», 12 осіб було госпіталізовано.