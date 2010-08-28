Янукович: я схожий на людину, яка чогось боїться?

Президент Віктор Янукович виключає повторення "газової кризи".

Про це він заявив в інтерв`ю Deutsche Welle, телебаченню і радіо ARD та газеті Frankfurter Allgemeine.

На питання, чи може президент гарантувати, що кризи з постачанням газу на Захід не повторяться, Янукович відповів: "Я абсолютно виключаю повторення такої ситуації. Це неможливо, такого не буде ніколи, принаймні, поки я буду президентом".

"Ми зараз намагаємось будувати такі стосунки, які б задовольняли Євросоюз, Росію як споживача і постачальника енергоресурсів, і Україну як транзитера. Я - за суворе дотримання всіх угод, які існують між нашими країнами", - сказав президент.

Крім того, відповідаючи на питання, чи не боїться він, що наближення України до Росії може поглибити розкол у суспільстві, Янукович заявив: "Я схожий на людину, яка чогось боїться?".

"Сепаратисти чи націоналісти, які п`ять років керували країною, втратили більше ніж дві третини товарообігу між Україною і Росією. Унаслідок цього економіка України впала, і ми мали біля 15 відсотків падіння ВВП", - зазначив він.

"Товарообіг між Україною і Росією від 40 мільярдів (доларів) впав до 13 мільярдів. Таку політику називати успішною - не повертається язик. До речі, від такої політики страждали не тільки ми, а й наші партнери у світі, в тому числі - Європа", - наголосив Янукович.

"Ця політика, яка була, її можна назвати авантюрною та волюнтаристською. Безумовно, це не відповідало національним інтересам України. Це не відповідало інтересам наших партнерів у світі", - заявив він.

Президент підкреслив, що "за Україною почав закріплюватись імідж країни непередбачуваної, ненадійної".

"Тому треба було змінювати цю позицію, що ми і зробили за дуже короткий термін. За шість місяців товарообіг між Україною і Росією збільшився на дві третини - на 70 відсотків. До кінця цього року, можливо, ми досягнемо товарообігу, який був при моєму уряді", - сказав Янукович.

"Тому я не боюся того, що я роблю. Я задоволений цим", - зазначив він.

Українська правда