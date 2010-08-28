Яценюк думає, що Янукович злякався «червоної картки»

Голосування у Верховній Раді за зміни до закону про місцеві вибори, які дозволять молодим партіям взяти в них участь, стане тестом для демократичних сил.

Про це заявив лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Голосування по цьому закону буде ще одним тестом: хто стояв за тим, щоб ця норма (про 365 днів. – УНІАН) узагалі пройшла і хто був зацікавлений у тому, щоб нові політичні сили не отримали підтримки на місцевих виборах», - зазначив політик.

Він додав, що важливо, якою буде поведінка Блоку Юлії Тимошенко. «Я був просто здивований тоді, коли йшло голосування за закон про місцеві вибори (в редакції Партії регіонів – УНІАН). БЮТ залишив тоді парламентську залу, фактично розгляд цього закону проходив із декількома десятками депутатів від демократичного табору від НУ НС», - сказав лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вилучення норми про те, що до участі у виборах допускаються тільки місцеві осередки партій, зареєстровані не пізніше як за 365 днів до дня виборів, буде перемогою «Фронту Змін». Він нагадав, що наполегливо боровся за скасування недемократичних, неконституційних норм закону, які позбавляють українців права обирати і бути обраними. Зокрема, він звернувся до Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення цих норм на предмет відповідності Основному Закону.

Другим чинником, який спонукав президента змінити закон, за словами лідера «Фронту Змін», стала вкрай негативна міжнародна реакція. «Адміністрація президента і особисто ЯНУКОВИЧ, отримали дуже чіткий сигнал: або ви зміните закон про місцеві вибори, або ви маєте шанс уперше за останні 10 років отримати «червону картку» за те, що в Україні новим президентом і новим парламентом проведені недемократичні вибори. Це означає, що максимум, куди міг би літати президентський літак, - це на Схід. І то не всюди», - зазначив політик.