Янукович присвоїв трьом шахтарям звання Герой України

17:38, 28 серпня 2010
Політика
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Оприлюднено укази

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв трьом гірникам звання Герой України.

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема Указом №870/2010 звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" за героїчну і багаторічну самовіддану шахтарську працю, досягнення високих виробничих показників у видобутку вугілля присвоєно бригадирові гірників очисного забою відокремленого підрозділу "Шахта № 81 "Київська" державного підприємства "Ровенькиантрацит" (Луганська область) присвоєно Ігорю ЮРЧЕНКУ.

Указом №871/2010 звання Герой України за встановлення визначного результату у видобутку вугілля, самовіддану шахтарську працю і трудову доблесть присвоєно забійнику на відбійних молотках товариства "Орендне підприємство "Шахта "Новодзержинська" (Донецька область) Сергію ШЕМУКУ.

Указом № 872/2010 за героїчну і багаторічну самовіддану шахтарську працю, досягнення високих виробничих показників у видобутку вугілля звання Герой України присвоєно забійнику на відбійних молотках структурного підрозділу "Шахта "Єнакієвська" державного підприємства "Орджонікідзевугілля" (Донецька область) Івану ШЕВЧЕНКУ.

 

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