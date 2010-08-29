Тимошенко: сонця не бачив той, хто не був під землею

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО зізнається, що ордени "Шахтарської слави", якими її нагородили гірники - найважливіші у її житті нагороди. На цьому вона наголосила у вітанні шахтарям з їхнім професійним святом.

У повідомленні, розміщеному на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, зазначається: "Ваша праця дуже важка і вкрай потрібна нашій Батьківщині, тому що справжньої політичної незалежності без енергетичної незалежності не може бути".

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголошує, що про проблеми шахтарів вона може "говорити без шпаргалок фахівців, тому що все своє життя у владі присвятила тому, щоб люди такої важкої професії були соціально захищені та відчували турботу держави”.

“Кілька років тому, - згадує Ю.ТИМОШЕНКО, - я вперше спустилася у забій та зрозуміла, чому шахтарі кажуть, що сонця не бачив той, хто не був під землею. Тоді я була вражена усім побаченим та сказала, що політикам треба побувати у забої, аби вони зрозуміли, що ваша праця потребує надзусилль та справжньої любові до родини та Батьківщини”.

Сьогоднішній владі Ю.ТИМОШЕНКО радить також спуститися в забій для того, щоб усвідомити, що День шахтаря - це не лише один день у календарі, а йдеться про долі тисяч людей, їхніх родин та майбутнє невеличких шахтарських містечок.

“І про це треба пам‘ятати щодня”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала шахтарям за нелегку працю і висловила сподівання, що “настане час, коли європейські колеги заздритимуть українським шахтарям”.