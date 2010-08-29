Голова Сумської облради перейшов від Януковича до Яценюка

Голова Сумської обласної ради Володимир ТОКАР став членом партії «Фронт змін».

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомили в Сумській обласній парторганізації.

За словами В.ТОКАРЯ, йому було б комфортніше в Партії регіонів, оскільки там йому пропонували «і місце дуже високе, не десяте – точно, і не сьоме – дещо вище».

«З владою завжди йти простіше і легше. Але я довго думав, кілька разів зустрічався з Арсенієм Петровичем (ЯЦЕНЮКОМ – УНІАН). Він говорив моїми думками: що я думаю - те він говорить», - зізнався колишній бютівець.

«Я розумію, що тут не мед, тут опозиція. Але до влади повинні приходити люди нові, треба будувати нові ринкові відносини. Зараз в країні практично поміняли лад з комуністичного на ринковий, капіталістичний, а керують старими комуністичними методами», – сказав В. ТОКАР.

Він повідомив, що планує піти на місцеві вибори в першій п`ятірці партійного списку «Фронту змін», окрім того, він балотуватиметься в депутати облради по мажоритарному округу.

Як повідомляв УНІАН, В.ТОКАР свого часу став депутатом облради за списком БЮТ, але минулого року був виключений з ВО «Батьківщина» після того, як організував відставку іншого бютівця, В’ячеслава ШАПОШНИКА, і сам посів місце голови облради. Ці дії не були схвалені київським керівництвом БЮТ.

На останніх президентських виборах В.ТОКАР підтримав кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА, а після призначення керівником Сумської області регіонала Юрія ЧМИРЯ не раз заявляв про намір щільно співпрацювати з новою вертикаллю виконавчої влади.