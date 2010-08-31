У Верховній Раді - нова депутатська група

Сьогодні відбулися установчі збори нової депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської групи «Реформи заради майбутнього», відзначивши, що до групи увійшли 17 народних депутатів. “Таким чином, за чисельністю група не поступатиметься повноцінній парламентській фракції”, - підкреслили у прес-службі.

Координатор депутатської групи народний депутат України Ігор РИБАКОВ впевнений, що група «Реформи заради майбутнього» вже найближчим часом стане повноцінним учасником проурядової парламентської коаліції і ефективно працюватиме разом з іншими народними депутатами з більшості, урядом та Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Головне гасло нового парламентського об’єднання - «Реформи заради людей, а не заради реформ». Координатор групи впевнений, що «поява в коаліції нового потужного та міцного учасника не лише суттєво збільшить її кількісний склад, але й вперше надасть парламентської більшості потужного імпульсу для подальшої плідної роботи на благо українського народу та вітчизняної економіки».

У прес-службі повідомили, що “в складі групи - депутати з різних політичних таборів, які увійшли до коаліції і яких об’єднує єдина мета - рух вперед та кардинальна зміна економічної та суспільно-політичної ситуації на краще. Депутатська група «Реформи заради майбутнього» створена на засадах самоврядування та відкрита для приєднання всіх народних депутатів, які поділяють головний принцип парламентського об’єднання “Майбутнє – це зміни на краще. Зміни – це реформи. Реформи – це ми”.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року І.РИБАКОВ першим з представників тодішньої більшості вийшов з проурядової коаліції БЮТ та НУ-НС.

У березні 2010 року у Верховній Раді України було створено депутатську групу «За конкурентоспроможність та реформи», координатором якої також був І.РИБАКОВ. За його словами, до групи увійшли 14 народних депутатів, які підписали коаліційну угоду.

І.РИБАКОВ очолює депутатське міжфракційне об`єднання «Контрабанді – СТОП».