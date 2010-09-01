Янукович доручив Азарову прискорено подбати про підприємців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ із метою якнайшвидшого поліпшення умов, необхідних для здійснення підприємницької діяльності, і створення сприятливого середовища для надходження інвестицій доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ прискорити розроблення і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 1 липня 2010 року № 2399-VІ стосовно наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, зобов’язав голову Кабміну до 1 жовтня цього року розробити і подати президенту проект Закону щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації для внесення його на розгляд парламенту як невідкладного.

До 6 вересня 2010 року М.АЗАРОВ має подати президенту результати громадського обговорення проекту Податкового кодексу України.

Також гава держави доручив до 1 листопада поточного року розробити і подати проекти законів щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (скасування необхідності проведення аудиту для малих підприємств і забезпечення «єдиного вікна» для процедур ліквідації) та «Про земельні торги» для внесення їх на розгляд Верховної Ради України як невідкладних.

Крім того, уряд має завершити затвердження критеріїв розподілу суб`єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності та переліки питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

«До 1 жовтня 2010 року, згідно доручення президента, Кабмін зобов’язаний забезпечити повноцінну реалізацію програми «Мікрокредитування суб`єктів малого підприємництва», зокрема шляхом прийняття необхідних нормативно-правових актів і розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради проект закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Крім того, уряд і прем’єр особисто «повинні забезпечити супроводження у комітетах Верховної Ради наступних законопроектів:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб`єктів господарювання» (реєстр. № 6261);

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру» (реєстр. № 6262);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань, пов`язаних із запровадженням єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб» (реєстр. № 6263);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (реєстр. № 6434)», – повідомляє прес-служба президента.