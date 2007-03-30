700 молодиків ”сумнівної зовнішності” вирушили з Криму до Києва

Кримська організацій Громадянського руху «Народна самооборона» заявляє, що сьогодні вдень з Криму до Києва потягом вирушили близько 700 осіб - «групи молодиків сумнівної зовнішності з прапорами і значками Партії регіонів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської «Народної самооборони».

«30 березня о 14:49 з Центрального вокзалу м. Сімферополя вирушив потяг № 238 «Сімферополь-Київ». Характерно, що потяг є додатковим і призначений для сполучення тільки влітку (під час курортного сезону). Квитки на нього в касах не продавалися. У розкладі потяг не записаний. Інформація про нього на інформаційному табло сімферопольського вокзалу з`явилася 30 березня тільки о 13:00. Потяг №238 складається з 11 вагонів (7 плацкартних, 4 купе). Показовим є контингент пасажирів: групи молодих людей сумнівної зовнішності з прапорами і значками Партії регіонів (близько 700 осіб)», - повідомили в кримській «Народній самообороні».

За її даними, збиратися вони почали «окремими групами» на Сімферопольському вокзалі близько години дня. «На запитання: куди їдуть, молоді люди, посміхаючись, відповідали, що на сільгоспроботи», - повідомили в кримській «Народної самооборони». За її інформацією, прецедент був зазнятий на камеру журналістами ряду телевізійних каналів.

Кримська «Народна самооборона» цікавиться, як міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ пояснить відправку цього потягу. «Вчора в прямому ефірі каналу «1+1» міністр транспорту і зв`язку України М.Рудьковський заявив, що ніяких додаткових поїздів для перевезення великих груп людей на мітинги коаліції в Києві не буде. Як він пояснить відправку даного потягу, і за рахунок яких коштів названий потяг був відправлений?» - запитують активісти кримської «Народної самооборони».

Вони також, зокрема, хочуть дізнатися, що дана група активістів від Партії регіонів з Криму робитиме в Києві 31 березня. «Існує думка, що їх відрядили до столиці з метою масових виступів для політичних провокацій», - вважають кримські члени «Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор Громадського руху «Народна самооборона» в Криму Володимир ПРАВДИВЕЦЬ заявив, що кримська організація Партії регіонів наймає студентів ряду вузів автономії для поїздки на мітинг до Києва. За даними В.Правдивця, ПР пропонує студентам від 25 до 50 грн. за участь у мітингу.

Натомість лідер кримських «регіоналів», народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ назвав цю інформацію «зухвалою брехнею і провокацією». За даними В.Кисельова, до Києва з Криму їдуть виключно члени ПР - депутати різних рівнів і активісти партії. Лідер «регіоналів» Криму підкреслив, що ніхто ніяких грошей нікому не платить. «Люди дзвонять, просять, встають в чергу, щоб поїхати до Києва. Про яких студентів взагалі мова?! Їдуть депутати! Ці люди готові їхати до Києва», - сказав В.Кисельов.