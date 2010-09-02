Тягнибок: китайці витіснять українців з України

Лідер Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що інтенсивний розвиток українсько-китайських відносин може призвести до витіснення українців з ринку праці та “засилля дешевої робочої сили з Китаю".

Як передає кореспондент УНАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

За словами О.ТЯГНИБОКА, "проблема засилля нелегальних та легальних мігрантів з країн третього світу є проблемою, яка найближчим часом може зруйнувати Україну".

«Ми знаємо, що вступила в дію жахлива норма, згідно з якою з 1 січня 2011 року 150 тисяч нелегальних мігрантів, які незаконно емігрували через територію України в країни Європи і там були "виловлені", будуть переправлені в Україну», - сказав лідер ВО "Свобода".

Для уникнення виникнення згаданої проблеми О.ТЯГНИБОК запропонував владі та парламенту прийняти новий закон про громадянство.

"Мають бути відмінені усі договори про реституцію, які були підписні владою Віктора ЮЩЕНКА", - підкреслив О.ТЯГНИБОК.

Він також сказав, що "як український націоналіст водночас не має нічого проти тих національностей в Україні, які толерантно ведуть себе по відношенню до українців та не порушують їхні права".

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зараз перебуває з державним візитом у Китаї.

Сьогодні у Пекіні він та голова Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао підписали спільну заяву стосовно всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин дружби і співробітництва.