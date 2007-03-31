МВС очікує 400 тис людей на мітингу Партії регіонів та 130 тис на мітингу опозиції

За попередніми даними, з 29 березня по 3 квітня у масових заходах та акціях у Києві, згідно з поданими заявками, мають намір взяти участь близько 600 тис. осіб, повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України.

У тому числі з боку прихильників Партії регіонів планується участь до 400 тис. осіб; з боку прихильників партії “Народний Союз Наша Україна” та фракції Блоку Юлії Тимошенко” – до 130 тис. осіб.

Зазначені заходи проходять у центральній частині міста, а найбільш багатолюдні відбуваються на Майдані Незалежності, Європейській площі та прилеглих до них вулицях.

З метою забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян під час зазначених заходів у ГУ МВС України в Києві розроблені відповідні розрахунки сил та засобів. Діяльність особового складу скеровано на чітке виконання службових обов’язків, дотримання чинного законодавства України, дисципліни, а також націлено на вжиття законних рішучих та виважених правоохоронних заходів при виникненні нештатних ситуацій.

Керівництвом Міністерства внутрішніх справ, у межах компетенції, уживаються необхідні заходи щодо забезпечення правопорядку та недопущення порушень конституційних прав громадян.

30 березня заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАТХУТДІНОВ провів робочу зустріч з організаторами зазначених заходів, у ході якої обговорювалися питання про неприпустимість порушень правопорядку.

Протягом цього дня з регіонів держави до Києва прибули автобусами понад 5,5 тис. учасників заходів. Крім того, 90 громадян організовано прибули до столиці потягом зі Львова. Автобуси розміщено здебільшого на автостоянках на пл. Великої Вітчизняної війни, біля Національної філармонії України та Річкового порту. Силами представників вибухотехнічних служб зазначені транспортні засоби та пасажири перевірялися на наявність вибухових, легкозаймистих речовин, зброї та інших заборонених до використання предметів.

На ранок 31 березня до Києва мали прибути потягами майже 4 тис. громадян, які прямують для участі у зазначених заходах. Потяги перевіряються силами підрозділів лінійних управлінь МВС України на залізницях.

30 березня масові заходи в центральній частині столиці відбулися за участю до 15 тис. осіб. Під час їх проведення грубих порушень громадського порядку не допущено, відзначає ДЗГ МВС.

31 березня за ініціативи Київського міського відділення Партії регіонів відбудуться масово-агітаційні та інші заходи у наступних місцях:

з 08.00 до 22.00 на площі Михайлівській. Передбачено пішу ходу за двома маршрутами:

- пл. Поштова – Андріївський узвіз – пл. Михайлівська;

- вул. Січневого Повстання – вул. Грушевського – пл. Михайлівська;

з 08.00 до 22.00 на майдані Незалежності. Передбачено пішу ходу за двома маршрутами:

- вул. Січневого Повстання – вул. Грушевського – Майдан Незалежності;

- пл. Поштова – Європейська площа – Майдан Незалежності;

з 12.00 до 22.00 на Європейській площі. Передбачено пішу ходу за двома маршрутами:

- пл. Поштова – Європейська площа;

- вул. Січневого Повстання – вул. Грушевського – Європейська площа.

За ініціативи Київської міської організації “Союз молоді регіонів України” відбудуться масово-агітаційні та інші заходи у наступних місцях:

з 08.00 до 22.00 на території парку ім. Т. Шевченка. Передбачено пішу ходу за двома маршрутами:

- пл. Поштова – Європейська площа – вул. Хрещатик – парк ім. Т.Шевченка;

- вул. Січневого Повстання – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – парк ім. Т.Шевченка;

з 08.00 до 22.00 у Міському саду – напроти будівлі Кабінету Міністрів України та у Маріїнському парку – напроти будівлі Верховної Ради України з виставленням агітаційних та туристичних наметів. Передбачено пішу ходу за двома маршрутами:

- пл. Поштова – Європейська площа – вул. Грушевського – Міський сад;

- вул. Січневого Повстання – вул. Грушевського – Маріїнський парк;

з 08.00 до 22.00 на пл. Контрактовій (заявлена кількість учасників – 60 тис. осіб).

За ініціативи Центрального виконавчого комітету партії “Народний Союз Наша Україна” з 10.00 триватиме IV-й з’їзд зазначеної партії (просп. Перемоги, 37).

За ініціативи Київської міської організації політичної партії “Вперед, Україно!” з 11.00 до 22.00 на Майдані Незалежності, пл. Контрактовій, у парку ім. Т.Шевченка та на пл. Софіївський триватиме презентація Громадянського руху “Народна самооборона”.

За ініціативи голови Центрального виконавчого комітету НСНУ Романа БЕЗСМЕРТНОГО з 15.00 до 19.00 на Європейській площі, пл. Михайлівській, пл. Софіївській та пл. Слави та з 18.00 до 22.00 на Майдані Незалежності заплановано мітинги-зустрічі народних депутатів України – представників об’єднаної опозиції з громадянами. Також протягом дня на Майдані Незалежності відбудеться мирне зібрання громадян.

За ініціативи голови Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, народного депутата України Анатолія СЕМИНОГИ з 17.00 на Майдані Незалежності відбудуться мітинги-зустрічі з громадянами.

Також за ініціативи голови фракції БЮТ у Київській міськраді Тетяни МЕЛІХОВОЇ та голови Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, народного депутата А.СЕМИНОГИ з 17.00 на Європейській площі та пл. Софіївській заплановано мітинги-зустрічі з громадянами.

За ініціативи голови правління Міжнародного благодійного фонду “Ветерани – Молодь – Майбутнє” В.КРАСУЛІ з 10.00 на Майдані Незалежності відбудеться акція “Естафета поколінь”.

За ініціативи Шевченківської районної у м. Києві партійної організації Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” з 10.00 до 19.00 триватимуть інформаційні акції на Майдані Незалежності, біля станцій метрополітену “Нивки”, “Дорогожичі”, “Лук’янівська” та “пл. Л.Толстого”.

За ініціативи голови Секретаріату Всеукраїнської Чорнобильської народної партії “За добробут та соціальний захист народу” М.ІСАЄВА з 10.00 до 22.00 заплановано мітинг на Майдані Незалежності.

За ініціативи громадської організації “Форум порятунку Шевченківського району” з 12.00 відбудеться акція на Майдані Незалежності.

За ініціативи голови секретаріату політичної партії “Велика Україна” В.БОНДАРЕНКА з 16.00 до 22.00 заплановано мітинг на Майдані Незалежності.

Всього заявлено учасників – понад 503 тис. осіб. Із них:

- з боку прихильників Партії регіонів – до 460 тис. осіб;

- з боку прихильників НСНУ і БЮТ – понад 43 тис. осіб.

Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 30 березня (справа №2а-681/2007 за позовом Київської міської державної адміністрації) обмежено мирні зібрання шляхом заборони:

- Київській міській організації “Союз молоді регіонів України” – проводити 31 березня ходу учасників по вул. Хрещатик;

- Київському міському відділенню Партії регіонів – проводити 31 березня масову акцію на Майдані Незалежності та ходу учасників по Майдану Незалежності;

- Міжнародному благодійному фонду “Ветерани – молодь – майбутнє” – проводити масову акцію на Майдані Незалежності;

- Київській міській організації Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” – проводити масову акцію на Майдані Незалежності;

- Київській міській організації політичної партії “Вперед, Україно!” – проводити масову акцію на Майдані Незалежності;

- народному депутату Р.БЕЗСМЕРТНОМУ – проводити зібрання громадян та масову акцію на Майдані Незалежності та встановлення засобів для проведення цих масових зібрань, а саме наметів на Майдані Незалежності.

Станом на 10.00 31 березня з регіонів держави до Києва прибуло 275 автобусів, якими перевезено понад 9 тис. осіб. Очікується прибуття 282 автобусів, якими до столиці здійснюється перевезення понад 10 тис. громадян. Понад 3,1 тис. осіб прибули до столиці 11 потягами. Очікується прибуття 22 потягів з 4,8 тис. учасниками акцій.