Бютівець заявляє, що ВР заблокувала ще й міліція

Народний депутат з фракції БЮТ Олег ЛЯШКО заявляє, що правоохоронні органи заблокували Верховну Раду і заважають проходу до її приміщення навіть деяким народним депутатам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛЯШКО заявив сьогодні з трибуни ВР по закінченню перерви.

«Я хочу проінформувати, що приміщення Верховної Ради заблоковане. Я прошу вас, Володимире Михайловичу, дати команду міністру внутрішніх справ зняти блокаду Верховної Ради», - сказав він, звертаючись до голови ВР Володимира ЛИТВИНА.

За словами народного депутата, прихильники опозиції, які виступають проти підвищення тарифів, не мають змоги наблизитися до парламенту в той час, як представники Партії регіонів змогли навіть виставити свої намети біля стін.

«Народні депутати від опозиції не можуть пройти до стін парламенту, бо працівники міліції перевіряють посвідчення, і якщо депутати від опозиції, то не пропускають до парламенту», - сказав О.ЛЯШКО.

В свою чергу В.ЛИТВИН доручив апарату ВР перевірити інформацію щодо блокування входів до ВР.