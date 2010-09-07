ВР відмовилася запровадити мораторій на підвищення тарифів на ЖКП
13:28, 07 вересня 2010Політика
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БЮТ заблокував трибуну парламенту
Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та газ.
Як передає кореспондент УНІАН, з даного питання розглядалися 4 проекти постанови. Один з них був внесений представниками фракції КПУ і отримав найбільшу підтримку депутатів – 200 з 421.
Проект постанови, внесений депутатом Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ), підтримали 176 з 421, Романа ЗВАРИЧА – 174 з 421, та Юрія КАРМАЗІНА – 174 з 421.
Після такого не результативного голосування депутати від фракції БЮТ одразу заблокували трибуну парламенту.
Депутат від фракції БЮТ О.ЛЯШКО, виступаючи з трибуни, зауважив, що представники БЮТ наполягають на повторному голосування цього питання.
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