Томенко хоче голови податківців, через яких ВР втратила півроку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає уряд звільнити працівників Державної податкової адміністрації, відповідальних за підготовку відхиленого парламентом проекту Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час заслуховування у парламенті інформації Кабміну стосовно підготовки проекту Податкового кодексу за результатами всенародного обговорення.

Віце-спікер зауважив, що за результатами дискусії, яка відбулася у суспільстві, не знайшлося жодного експерта, підприємця чи політика, який би підтримав розширення повноважень податкових органів в частині перевірки діяльності підприємців. «Це одна з головних проблем, що обговорювалася не податкова реформа, а необхідність зупинити можливість перетворення податкових інституцій на спецпідрозділи з перевірки і обшуків всіх платників податків», – наголосив він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що фактично і уряд, і парламент після сьогоднішнього обговорення повернулися в ситуацію майже піврічної давнини. «Скасоване рішення Верховної Ради про ухвалення проекту Податкового кодексу, і Кабінет міністрів лише ближчим часом запропонує нам новий проект для обговорення», – сказав він.

Саме тому під час свого виступу М.ТОМЕНКО звернувся до міністра фінансів з проханням назвати прізвища та звільнити тих представників податкової адміністрації, які «в справі Податкового кодексу пустили по майже піврічному колу українське суспільство».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада відмінила своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу.

ВР своїм рішенням взяла до відома інформацію Кабінету міністрів України про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 8 липня 2010 року № 2454-VI “Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України”.

Парламент доручив Кабінету міністрів невідкладно подати новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.