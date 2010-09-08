Азаров дорікнув опозиції за відсутність конструктиву

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає опозицію до конструктивної співпраці з урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Уряд готовий до співпраці з опозицією. Ми чекаємо на конструктивні пропозиції, які нам дадуть можливість вдосконалити законодавство для вирішення дуже складних і масштабних проблем, які стоять перед Україною», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас прем’єр вважає, що перший день роботи нової сесії Верховної Ради продемонстрував неготовність парламентської опозиції до співпраці.

«Конструктивних пропозицій немає, вони знову виступають з популістськими гаслами, реалізація яких насправді нічого доброго народу України не дасть», - пояснив він.

М.АЗАРОВ вважає, що громадяни України ще пам’ятають «провальну п’ятирічку» урядування теперішньої опозиції. «Але навіть в цій ситуації я в черговий раз закликаю наших опонентів, враховуючи доленосність завдань, які має вирішити держава, стати до конструктивної роботи і досягати позитивного результату», - закликав глава уряду.