"Інститут міста": Попов не може стати головою Києва

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не може бути призначений головою КМДА, незважаючи ні на які зміни до закону «Про столицю», вважає директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Аналітично-дослідницького центру «Інституту міста», засоби масової інформації розповсюдили думку, що зміни, які внесла Верховна Рада до згаданого закону, нібито, відкривають шлях для призначення головою КМДА представника Партії регіонів О.ПОПОВА. Відповідно до них, голова КМДА призначається на посаду Президентом України.

Водночас, пояснює експерт, «закон не вніс нічого нового до законодавства, оскільки така норма вже зафіксована в статті 118 Конституції України. Щодо столиці, то має місце принципова відмінність. Конституційний Суд України 2003 року визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою» і це рішення має однакову силу з нормами Конституції».

Єдиний шлях для законного призначення іншої особи це – відокремлення КМДА від виконавчого органу Київради, які зараз об’єднані в один. Київ сьогодні – єдине місце в країні, де рада не має свого власного, незалежного від державного, виконавчого органу.

«Звичайно, наш Конституційний Суд може прийняти й прямо протилежне рішення до свого попереднього, як це вже мало місце, але на сьогодні єдиний законний спосіб для О.ПОПОВА стати головою КМДА, це – виграти вибори міського голови, які той таки КСУ (доволі сумнівно) відтермінував до 2012 року», – підсумував О.СЕРГІЄНКО.