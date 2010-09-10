Україна блокує поставки законтрактованого газу до Польщі?

Українська влада блокує постачання законтрактованого польською національною нафтогазовою компанією PGNIG газу у німецького E.ON Ruhrgas через Україну до Польщі.

Про це говориться в рапорті PGNIG, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Польська компанія повідомила, що домовилася з E.ON Ruhrgas про постачання газу в жовтні 2009 року, але з тих пір не змогла одержати законтрактоване блакитне паливо через відсутність згоди української влади на його транзит через Україну.

У травні цього року, згідно з рапортом, PGNIG підписала новий контракт з німецькою фірмою, але через відсутність згоди на транзит українською територією тричі була вимушена змінювати термін набуття ним чинності.

Востаннє це було зроблено в липні, і Eon-ruhrgas має одержати відповідний дозвіл до 1 жовтня 2010 року.

Контракт передбачає постачання газу до 31 грудня 2011 року.

„Наш партнер максимально прагне підписати договір про транзит, від якого залежать поставки азу до Польщі”, - говориться в рапорті.

Представник прес-служби PGNIG сказала кореспонденту УНІАН, що станом на 9 вересня польська компанія не одержала підтвердження від E.ON Ruhrgas про підписання транзитного договору.

Вона заявила, що PGNIG не бере участі в цих переговорах, отримання всіх необхідних дозволів є завданням німецької компанії.

„Мають надати гарантії, що зможуть доставити газ на українсько-польський кордон. Від кого їх (дозволи - УНІАН) одержати - це їхня справа”, - сказала співбесідник агентства.

При цьому працівник прес-служби відмовилася назвати обсяг законтрактованого у E.ON Ruhrgas газу.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України", куди УНІАН звернувся за коментарем, поки що не коментують цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, Польща через російсько-український газовий конфлікт на початку 2009 року втратила постачальника близько 2,5 млрд. кубометрів газу, які щорічно з кінця 2006 року продавав полякам швейцарський трейдер „РосУкрЕнерго”.

Польський уряд в лютому цього року затвердив новий газовий договір з російським „Газпромом”, але досі не підписав цей документ через застереження Європейської Комісії.

Довідка УНІАН. Польща, яка щорічно споживає близько 13-14 млрд. кубометрів газу, 70% імпортує, головним чином з Росії.

Близько 60% газового імпорту поставляється через Білорусь і 40% - через Україну.

Раніше PGNIG заявляла про можливість удвічі збільшити поставки до Польщі через українську газотранспортну систему.