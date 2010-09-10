Литвин закликав уявити, що він - Президент, а кадри розставляє ПР

Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН закликає однопартійців отримати вагомий результат на місцевих виборах, аби претендувати на посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на ХІ з’їзді партії у Києві.

Відповідаючи на скарги членів партії про те, що вони не мають достатніх владних повноважень у своїх регіонах, В.ЛИТВИН закликав їх уявити, що його обрали Президентом України, а «розставляють кадри із Партії регіонів». «Щоб ви на це відповіли?, - запитав В.ЛИТВИН, - Давайте скажемо, як ми спрацювали на президентських виборах».

Лідер Народної партії закликав однопартійців працювати під час виборчої кампанії, «а просити і принижуватись я не буду».

«Буде у нас 15% - у нас буде розмова про кадрові питання, буде 3-5% - з нами ніхто не буде розмовляти», - сказав він.