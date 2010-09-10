Литвин: судді КС пішли у відставку через гроші, а не політику

Відставки суддів Конституційного Суду пов’язані з матеріальними питаннями, а не з політичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не є ситуація в Конституційному Суді своєрідною «зачисткою» суду перед ухваленням рішення щодо політичної реформи 2004 року.

В.ЛИТВИН зазначив, що це ніяк не пов’язано із поданням народних депутатів щодо порушення процедури при ухваленні змін до Конституції України.

Він наголосив, що «ця проблема має давні корені, деякі судді КС поставили перед собою мету отримати вихідні кошти, а суми це величезні, вони можуть вимірюватися шістьма нулями, за відставку з посад суддів, які вони займали попередньо (йдеться про посади, які вони обіймали перед призначенням їх суддями КС - УНІАН)».

«Вони фактично самі загнали себе в пастку, їх підвело прагнення отримати велику вихідну грошову допомогу», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, у зв’язку з цим «вони фактично втратили право бути суддями КС».

Спікер наголосив, що ця проблема виникла задовго до подання 252 народних депутатів щодо процедури внесення змін до Конституції.

«Тому говорити про «зачистку» на сьогоднішній момент із врахуванням цієї ситуації не має абсолютно жодних підстав», - стверджує голова ВР.

«Ну якщо люди захотіли отримати там суму ось у сотні тисяч гривень вихідної допомоги, вони вибрали свою долю і отримали відставку», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКІВСЬКОГО.

Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді В’ячеслава ДЖУНЯ.