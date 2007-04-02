Після закінчення позачергового засідання ВР відбудеться засідання Кабміну
22:28, 02 квітня 2007Політика
1311
Про це повідомив прес-секретар прем’єра
Кабінет Міністрів України одразу по завершенню позачергового пленарного засідання Верховної Ради України має намір провести своє засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра України Денис ІВАНЕСКО.
При цьому, він не уточнив конкретного часу проведення засідання уряду і переліку питань, які будуть розглядатися.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України своїм указом розпустив парламент. Верховна Рада проводить своє засідання, на якому вже схвалила звернення до народу України, а такод постанову, якою визнала, що у Президента не було підстав для розпуску парламенту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter