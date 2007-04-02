Після закінчення позачергового засідання ВР відбудеться засідання Кабміну

Кабінет Міністрів України одразу по завершенню позачергового пленарного засідання Верховної Ради України має намір провести своє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра України Денис ІВАНЕСКО.

При цьому, він не уточнив конкретного часу проведення засідання уряду і переліку питань, які будуть розглядатися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України своїм указом розпустив парламент. Верховна Рада проводить своє засідання, на якому вже схвалила звернення до народу України, а такод постанову, якою визнала, що у Президента не було підстав для розпуску парламенту.