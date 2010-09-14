Азаров запропонував Компартії Китаю підписати Меморандум з ПР

Прем’єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ запропонував Комуністичній партії Китаю підписати Меморандум про співробітництво між ПР та КПК.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, таку пропозицію М.АЗАРОВ зробив учора у Києві під час зустрічі з китайською делегацією на чолі з членом політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, секретарем комітету КПК провінції Гуандун ВАН Яном.

М.АЗАРОВ підкреслив, що українсько-китайські відносини значно активізувалися після державного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю.

За його словами, поглиблення міжпартійних зв’язків правлячих партій в цьому контексті дозволить значно активізувати двостороннє співробітництво.