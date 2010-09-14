Литвин прогнозує “жорстоку сутичку” на місцевих виборах

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин прогнозує, боротьба на виборах до місцевих рад буде жорстокою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив в телеефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії.

На думку В.ЛИТВИНА, «сутичка буде надзвичайно жорстокою, тому що одні будуть намагатися закріпити свій успіх, а інші взяти реванш». На його думку, людям у такій ситуації «потрібно пильно дивитися, і не обирати війну, продовження війни, тому що людям потрібні спокій, визначеність, потрібна упевненість, що завтра буде нормальне життя для них і їх дітей».

Голова ВР також висловив думку про те, що настав час відмовитись від закритих партійних списків і перейти до виборів половини депутатів ВР за мажоритарною системою. Адже, за його словами, нині за закриті партійні списки виступають ті політичні сили, які не в змозі «закрити» усі виборчі округи своїми представниками.

Наступним кроком у реформуванні виборчого законодавства, на думку В.Литвина, має бути прийняття Виборчого кодексу – щоб правила були єдині як для виборів голів сільських рад, так і народних депутатів України. При цьому, вважає він, варто заборонити вносити корективи у цей Кодекс протягом наступних десяти років, а також зафіксувати норму, що цей закон можуть змінити не менше двох третин від складу парламенту.

Тільки за таких умов, на думку В.ЛИТВИНА, можна буде уникнути ситуації, коли виборче законодавство весь час змінюють «під примхи політиків, під політичний момент, під розстановку політичних сил».

Як повідомляв УНІАН, голова ВР В.ЛИТВИН сьогодні під час відвідання Рівненщини взяв участь в урочистому відкритті всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства, що розпочалася у райцентрі Березне. Він також відкрив шаховий клуб у загальноосвітній школі №18 м. Рівного.