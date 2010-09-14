Томенко: нинішня влада робить Україну частиною російської ідеології

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що діюча влади робить все, аби довести, що Україна є частиною російської ідеології.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

“Україні стає новою складовою російської ідеологічної доктрини”, - сказав він. За словами М.ТОМЕНКА, аналіз дії влади доводить, що вона зробила все, аби Україна поставала “частиною так званого “Русского мира” нової ідеології, яку презентував в Україні Патріарх Московський КИРИЛ”. Віце-спікер зауважив, що ця ідеологія активно була підтримана багатьма високопосадовцями України як “дороговказ як рухатися далі” нашій країні. М.ТОМЕНКО наголосив, що саме тому не було жодної реакції українських дипломатів на заяву російських представників, що Україна є складовою єдиного “російського народу”. “Те, що така ідеологія реалізується щоденно засвідчує і той факт, що російська преса в захопленні від того, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ безпосередньо братиме участь в “історичному” на їх думку, автопробігу на приз Імператора Миколи II" із Санкт-Петербурга до Києва”, - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо так піде і далі, то очевидно в Україні будуть створюватися урядові оргкомітети по відзначенню днів народжень всіх російських імператорів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня на честь сторічного ювілею проведення першого Міжнародного пробігу на приз імператора Миколи II стартував міжнародний автопробіг «Санкт-Петербург - Київ». Від Орловських воріт Єкатеринінського парку Царського Села стартували 20 автомобілів - учасників міжнародного автопробігу. За шість днів екіпажі мають дістатися Києва. Автопробіг пройде через Великий Новгород, Твер, Калугу, Брянськ, Чернігів. У цих містах заплановано урочисті зустрічі учасників автопробігу і концерти за участю популярних російської і української груп «Ногу свело!» і «Воплі Відоплясова».

Захід проводиться з метою зміцнення добросусідських відносин Росії і України. Планується, що 17 вересня Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВА і України Віктор ЯНУКОВИЧ приєднаються до автопробігу неподалік від українсько-російського кордону, в місті Глухів Сумської області.