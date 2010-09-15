Міліція пояснює, чому українці не можуть отримати паспорти

Міністерство внутрішніх справ вживає необхідних заходів щодо прискорення закупівлі необхідної кількості бланків паспортів громадянина України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

В МВС нагадали, що щороку органами внутрішніх справ видається 1,2-1,3 мільйона паспортів громадянина України. При цьому, виготовлення бланкової продукції здійснюється на підставі договорів, укладених між Міністерством внутрішніх справ України та Державним підприємством „Поліграфічний комбінат „Україна”. Для забезпечення територіальних підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб бланками паспортів громадянина України на 2010 рік було подано заявку на виготовлення 1, 5 млн. бланків.

1,1 млн. бланків паспортів громадянина України „Поліграфкомбінат „Україна” не виготовив у зв’язку з кредиторською заборгованістю перед Держпідприємством та відсутністю необхідного бюджетного фінансування зазначених заходів. У зв’язку з цим у третьому кварталі цього року виникли труднощі з забезпеченням органів внутрішніх справ бланками паспорта громадянина України.

В МВС зауважили, що з метою збільшення видатків на придбання бланків паспортів громадянина України за ініціативою МВС прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл бюджетних призначень Міністерства внутрішніх справ у 2010 році» між бюджетними програмами МВС на суму майже 14 мільйонів гривень. За результатами неодноразових звернень МВС України до Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України питання фінансування заходів із виготовлення бланкової продукції вирішено позитивно.

Відповідно до Реєстру ліцензіатів Мінфіну, бланки паспорта громадянина України має право виготовляти ДП «Поліграфкомбінат»Україна» та Державне підприємство «Київська офсетна фабрика». Проте технічні можливості з виготовлення бланків паспорта у ДП «Київська офсетна фабрика» відсутні.

Для придбання вказаних бланків 16 серпня цього року МВС прийнято рішення про включення до річного плану закупівель МВС закупівлю бланку паспорта громадянина України за процедурою – у одного учасника. Наразі пакет документів знаходиться в Мінекономіки на погодженні.